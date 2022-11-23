Анадырь, 23 ноября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Чукотка за год увеличила кредитный портфель регионального бюджета почти на 1 млрд рублей. На 1 ноября 2022 года округ должен 11,139 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Минфин РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

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Банковских кредитов у региона нет. 8,199 млрд рублей Чукотка должна госбюджету. Ещё 2,94 млрд рублей долгов в госгарантиях.

Год назад Чукотка была должна 10,454 млрд рублей.

На 1 ноября районы округа были должны 414 млн рублей по государственным кредитам.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край на 1 ноября 2022 года нарастил самый большой госдолг среди регионов Дальнего Востока — 51,3 млрд рублей, из которых 47,75 млрд рублей — бюджетные долги.