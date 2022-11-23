Хабаровск, 23 ноября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Хабаровский край на 1 ноября 2022 года нарастил самый большой госдолг среди регионов Дальнего Востока — 51,3 млрд рублей, из которых 47,75 млрд рублей — бюджетные долги, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ.

Urosario.edu.co Бюджет

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Кредитов в банках у края нет. Ещё 3,259 млрд рублей долгов в государственных ценных бумагах, 302,5 млн — в государственных гарантиях. Год назад Хабаровский край был должен 55,537 млрд рублей. Банковских кредит у региона было на сумму более 19 млрд рублей.

На втором месте по закредитованности на Дальнем Востоке Якутия с долгом в 49,2 млрд рублей.

Муниципалитеты Хабаровского края должны на 1 ноября 4,382 млрд рублей, из которых 262 млн — кредиты в банках.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморский край, по данным Минфина РФ, на 1 ноября 2022 года должен 7,5 млрд рублей, из которых чуть более 7 млрд — бюджетные кредиты. Долгов перед банками у региона нет.