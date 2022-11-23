Рим, 23 ноября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Решение об установлении в ЕС потолка для цен на газ может быть отложено на декабрь. Об этом пишет 23 ноября итальянская газета La Repubblica.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Издание отмечает, что с существующим предложением о «потолке безопасности» не согласятся страны, чьи профильные министры должны собраться на очередное заседание 24 ноября.

В нынешнем предложении фактически нет понятия потолка цен из-за условий, при которых эта мера может быть введена. Чтобы ограничение вступило в силу, цена на газ должна на протяжении двух недель превышать отметку в €275 за МВт·ч (около $3 тыс. за тысячу кубометров). При этом разница с ценой на СПГ должна превышать €58 по меньшей мере десять дней, говорится в публикации.

Отмечается, что даже при пиковых ценах на газ эти условия не выполнялись.

Предложение Еврокомиссии, указывают в газете, может привести к росту цен на газ. Принять решение в ноябре вряд ли получится, скорее всего, его перенесут на декабрь.

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