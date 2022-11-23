Молдавия отреагировала на обвинение Приднестровья в отборе российского газа

Кишинёв, , 10:13 — REGNUM Кишинёв не согласен с обвинением Тирасполя, что Молдавия виновата в нехватке газа в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Это заявление 22 ноября распространила пресс-служба молдавского правительства.

Флаг Молдавии

Молдавская сторона отреагировала на обращение главы ПМР Вадима Красносельского в ООН и ОБСЕ. В письме приднестровский лидер указал на то, что в Молдавии при распределении газа из РФ оставляют себе больше, чем предусмотрено договорённостями, что может вызвать «гуманитарную катастрофу» в республике.

Кишинёв представил свою версию событий. Авторы заявления отмечают, что сократились объёмы поставок газа из России в регион.

«Ответственность за создавшуюся ситуацию, в том числе за энергетический и социально-экономический кризис в приднестровском регионе несёт российская сторона», — говорится в заявлении.

По версии Кишинёва, это якобы делается специально, чтобы «шантажировать» Молдавию. Обвинения Тирасполя объясняются его стремлением «поставить под угрозу хрупкую стабильность» в регионе.

Напомним, Газпром в октябре вынужденно сократил поставки газа в Молдавию и Приднестровье из-за того, что Киев запретил транзит на одном из участков газотранспортной системы на территории б. УССР. В ноябре Молдавия в одностороннем порядке изменила в свою пользу пропорции при распределении газа в Приднестровье.

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