Москва, 23 ноября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Европейская комиссия в попытках придумать «правовой механизм конфискации российских активов» идет по опасному юридическому пути с непредсказуемыми последствиями, ведь законного механизма изъятия российских активов не существует, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Council.gov.ru Константин Косачёв

«Осложняет европейцам эту юридическую головоломку и отсутствие каких-либо прецедентов. В общем, в стремлении принять решение, балансирующее на грани произвола, главный риск европейских чиновников заключается в подрыве доверия инвесторов со всего мира к юрисдикциям стран ЕС, что неминуемо обратится кризисом западной правовой цивилизации». — делает вывод Косачёв в телеграм-канале.

Применительно к данному кейсу использование термина «конфискация» неправильно в принципе. В юриспруденции конфискация является одним из видов наказания за правонарушение. Поскольку Россия, российские граждане и юридические лица ничего не нарушали, а Запад никто не наделял правом судить, то и конфискацией это быть не может по определению, указал сенатор.

По его мнению, правильно называть данную задумку «национализацией» или «экспроприацией» собственности.

«Это как раз и является нарушением как европейских конституций, так и международного права, которое запрещает обращение взыскания на иностранную собственность», — указал сенатор.

Что касается частных активов, то они квалифицируются как иностранные инвестиции, которые защищены от взысканий без предоставления компенсации, а их собственники имеют право на справедливое и равноправное обращение в соответствии с международными договорами о защите капиталовложений. Такие договоры Россия заключила с Австрией, Бельгией, Люксембургом, Великобританией, ФРГ, Испанией, Нидерландами, Финляндией, Францией, Швейцарией, Польшей, Болгарией, Румынией, Данией, Словакией, Словенией, Чехией, Португалией, Швецией, Италией, Норвегией, Хорватией и другими, напомнил Косачёв.

Кроме того, в каждом конкретном случае «конфискационному» органу необходимо будет доказать по суду четкую связь между собственником имущества, российским государством и конфликтом на территории б. УССР, а сделать это будет крайне сложно. Вероятно, допустил парламентарий, в таком случае ЕС придется вести судебные разбирательства годами.

Косачёв также обратил внимание на то, что замороженные валютные резервы Центрального банка, согласно международному праву, обладают суверенным иммунитетом, что отражено в Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах иностранных государств. Документ не вступил в силу, однако является обязательным, поскольку отражает обычные нормы международного права, пояснил он.

Косачёв также указал на трудности с введением «налога на выезд» — если подсанкционные лица попытаются вывести свои активы.

«Ограничение прав определённой группы лиц противоречит принципам недискриминации и неприкосновенности частной собственности», — разъяснил он.