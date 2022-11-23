Бастрыкин поручил доложить в центральный аппарат СК РФ о деле об убийстве охранника в Подмосковье

Москва, , 09:52 — REGNUM О ходе расследования уголовного дела об убийстве охранника учебного заведения в Московской области своим коллегой поручил доложить в центральный аппарат Следственного комитета РФ председатель ведомства Александр Бастрыкин. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба СК России.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин Kremlin.ru

Отмечается, что ранее в эфире одного их телеканалов был показан сюжет об убийстве на территории учебного заведения в Подмосковье охранника его коллегой, при этом следователи ГСУ СК России по Московской области уже предъявили обвинение 44-летнему охраннику обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Также указывается, что следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу, и добавляется, что в данный момент ведутся следственные действия по сбору и закреплению доказательственной базы.

Кроме того, уточняется, что в ходе следствия выяснилось, что обвиняемый ранее был судим за совершение преступлений имущественного характера, кроме того, следствие даст оценку факту приёма на работу в школу ранее судимого лица.

«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СКР по Московской области А. Ю. Старикову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября житель Красногвардейского района Санкт-Петербурга обнаружил на тропинке к автобусной остановке на Муринской дороге тело женщины без лица.