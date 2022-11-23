Москва, 23 ноября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Обыскам в Киево-Печерской лавре нет оправдания, это новое проявление аморальности киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Вы понимаете, это же просто какая-то тотальная безбожная вакханалия. У этого нету ни оправдания, ни объяснения. И не может быть», — сказала она в эфире радио Sputnik.

По ее словам, это настолько укладывается в логику действий киевского режима, что кажется, что «без этой части картина была бы неполной».

«Это еще один элемент, абсолютно органично вписывающийся в абсолютно аморальные, безнравственные, дикие действия киевского режима», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СБУ подтвердили обыски в Киево-Печерской лавре, объяснив оперативные мероприятия необходимостью противодействия «взрывной деятельности российских спецслужб» на территории бывш. УССР для недопущения использования лавры «как ячейки русского мира».

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