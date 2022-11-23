Через пограничную реку между Молдавией и Румынией наведут три новых моста

Кишинёв, , 09:09 — REGNUM Между Молдавией и Румынией к 2026 году планируется навести три моста через пограничную реку Прут и отремонтировать шесть существующих. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры и регионального развития Молдавии.

Флаги Румынии и Молдавии cotidianul. ro

Сообщается, что генеральный секретарь ведомства Лилия Дабижа участвовала в заседании рабочих групп в Бухаресте, посвященном данной теме. Источник финансирования не уточняется.

По данным пресс-службы, новые мосты возведут между Костештами и Стынкой, Леово и Бумбатой, Лекой и Фэлчу. Также стороны обсудили продолжение планируемой автострады Unirii между Трансильванией и Молдавией до Одессы.

Напомним, по данным Департамента по связям с Молдавией правительства Румынии на июнь 2022 года, 1 млн жителей Молдавии уже получили румынское гражданство.