Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может переименовать оспу обезьян, пишет американская газета Politico.

Обезьяна

Издание ссылается на источники, знакомые с вопросом. Заболевание могут переименовать в MPOX в рамках «борьбы со стигматизацией», чтобы «убрать клеймо» с пациентов.

Утверждается, что чиновники администрации президента США Джо Байдена в частном порядке попросили ВОЗ о переименовании оспы обезьян.

«В администрации Байдена уже несколько месяцев обеспокоены, что название вируса усугубляет стигматизацию — особенно среди цветных людей — и что медленное движение к новому обозначению препятствует кампании вакцинации, которую она начала летом», — рассказали источники.