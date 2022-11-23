Вена, 23 ноября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В данный момент Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) работает по ситуации вокруг Запорожской АЭС с Москвой, Киевом и рядом стран Европы, в ней на данный момент есть продвижение. Об этом 23 ноября рассказал заместитель главы агентства, руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков.

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Как отметил Чудаков, слова которого приводит РИА Новости, ситуацией вокруг Запорожской АЭС занимается лично гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который работает по ней с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима В. Зеленским.

«Эта ситуация находится полностью под его контролем, я в эту группу не вхожу. Но хочу сказать, что да, есть продвижение, есть беседы на эту тему, вовлечены руководители других стран Европы, которые должны повлиять на результат», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что киевский режим во главе Зеленским продолжает пытаться организовать штурм Запорожской АЭС.