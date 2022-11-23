Вашингтон, 23 ноября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Иран при создании ударных беспилотников применяет компоненты, произведённые в Европе и США, хотя это запрещено санкциями. Об этом газета The New York Times сообщает со ссылкой на исследовательские данные организации Conflict Armament Research.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Авторы публикации утверждают, что иранские дроны используют российские военные в ходе боевых действий на территории б. УССР. Компоненты этих аппаратов «эксклюзивно производятся компаниями со штаб-квартирами в Соединенных Штатах, Европе и Азии».

Исследования показали, что три модели беспилотников состоят из более чем 500 элементов, изготовленных 70 производителями в 13 странах мира. При этом 82% компонентов произведены в США.

При производстве одного из дронов, якобы захваченных на территории б. УССР, использовались датированные маем технологии. Большинство запчастей произведены в 2020–2021 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны утверждают, что Иран снабжает Россию беспилотниками, которые используются в боях. В Москве и Тегеране эти обвинения отвергают.

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