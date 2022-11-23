В США обвинили Иран в обходе санкций для создания ударных беспилотников
NYT: 80% деталей в иранских беспилотниках произведены в США
Вашингтон, 23 ноября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Иран при создании ударных беспилотников применяет компоненты, произведённые в Европе и США, хотя это запрещено санкциями. Об этом газета The New York Times сообщает со ссылкой на исследовательские данные организации Conflict Armament Research.
Авторы публикации утверждают, что иранские дроны используют российские военные в ходе боевых действий на территории б. УССР. Компоненты этих аппаратов «эксклюзивно производятся компаниями со штаб-квартирами в Соединенных Штатах, Европе и Азии».
Исследования показали, что три модели беспилотников состоят из более чем 500 элементов, изготовленных 70 производителями в 13 странах мира. При этом 82% компонентов произведены в США.
При производстве одного из дронов, якобы захваченных на территории б. УССР, использовались датированные маем технологии. Большинство запчастей произведены в 2020–2021 годах.
Как сообщало ИА REGNUM, западные страны утверждают, что Иран снабжает Россию беспилотниками, которые используются в боях. В Москве и Тегеране эти обвинения отвергают.
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