Вашингтон, 23 ноября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена переименовать редкое вирусное заболевание — «оспу обезьян» в MPOX в связи с растущим давлением со стороны представителей администрации президента США, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

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Отмечается, что представители администрации США призвали руководителей ВОЗ поменять название вируса, так как оно якобы «играет на расистских стереотипах об Африке» и вредит восприятию значения вируса.

Также они предупредили, что будут действовать в одностороннем порядке, если ВОЗ не отреагирует достаточно быстро. Газета пишет, что о решении может быть объявлено 23 ноября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор не видит существенных рисков распространения оспы обезьян в России.

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