Лондон, 23 ноября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Ещё до начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР власти Германии считали самым лучшим вариантом быстрое поражение Киева. Об этом 23 ноября заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу CNN.

White House Борис Джонсон

«На каком-то этапе позиция Германии состояла в том, что если это случится, то станет катастрофой, и было бы лучше, если бы всё поскорее закончилось, и [Киев сдался]», — сказал он.

При этом Джонсон указал, что немецкие власти считали такую позицию возможной по «всевозможным веским экономическим причинам», и отметил, что французские власти до последнего момента отрицали возможность начала вооружённого конфликта между Москвой и Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Великобритании Андрей Келин назвал маловероятным обострение конфликта на территории б. УССР в ближайшие дни и недели.