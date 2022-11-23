Тегеран, 23 ноября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. 22 ноября посол Ирана встретился с высшим должностным лицом службы безопасности Ирака на фоне усилий стран по дальнейшему расширению двусторонних связей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Izzedine Иран и Ирак на карте мира

Посол Мохаммад Казем Аль-Садек встретился с советником Ирака по национальной безопасности Касимом аль-Араджи в Багдаде.

Собеседники обсудили связи между Ираном и Ираком и пути их расширения таким образом, чтобы двустороннее взаимодействие могло служить совместным интересам.

В ходе встречи Аль-Садек выразил поддержку Ираном новоизбранного правительства Ирака во главе с Мохаммедом Шиа Аль-Судани и заявил, что Тегеран продолжит сотрудничать с Ираком по энергетическим вопросам, в том числе по долгам Ирака перед Ираном за поставки газа и электроэнергии.

Со своей стороны, аль-Араджи заявил, что Ирак будет стремиться сбалансировать свои отношения с другими странами и избегать участия в региональных альянсах.

Он отметил, что Багдад рассматривает политическую и экономическую стабильность в Западной Азии как предварительное условие для служения интересам стран региона и всего мира.