Fox News: США и Израиль хотят провести учения с имитацией нападения со стороны Ирана

Вашингтон, , 07:16 — REGNUM Власти США и Израиля обсуждают вариант проведения совместных военных учений, которые будут имитировать нападение со стороны Ирана, а также подконтрольных Тегерану вооруженных формирований, передал телеканал Fox News.

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В консультациях участвуют начальник израильского генштаба Авив Кохави и глава комитета начальников штабов американских вооруженных сил Марк Милли. Журналисты отмечают, что учения могут пройти в ближайшие недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран мог организовать атаку с использованием беспилотного летального аппарата на израильский коммерческий танкер MV Pacific Zircon у берегов Омана.

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