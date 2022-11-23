Вашингтон, 23 ноября, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Власти США и Израиля обсуждают вариант проведения совместных военных учений, которые будут имитировать нападение со стороны Ирана, а также подконтрольных Тегерану вооруженных формирований, передал телеканал Fox News.

Defenseimagery.mil Флаги США и Израиля

В консультациях участвуют начальник израильского генштаба Авив Кохави и глава комитета начальников штабов американских вооруженных сил Марк Милли. Журналисты отмечают, что учения могут пройти в ближайшие недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран мог организовать атаку с использованием беспилотного летального аппарата на израильский коммерческий танкер MV Pacific Zircon у берегов Омана.