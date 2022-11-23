Лондон, 23 ноября, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Обострение конфликта на территории б. УССР в ближайшие дни и недели назвал маловероятным посол России в Великобритании Андрей Келин 22 ноября в интервью вещательной корпорации BBC.

Mid.ru Андрей Келин

«Я не ожидаю серьезных событий [на фронтах] в ближайшие дни и недели», — уточнил Келин.

Кроме того, дипломат добавил, что, по его мнению, ситуация сейчас более стабильная, чем воспользовались российские войска для перегруппировки. Также Келин отметил необходимость завершить конфликт, уточнив при этом, что он начался «не сейчас, не в феврале, а еще несколько лет назад — в 2014 году».

Также Келин, отвечая на вопрос о вероятности применения Россией ядерного оружия, подчеркнул, что такая вероятность Москвой даже не рассматривается.

«Таких намерений нет. Ситуация не та, в которой ядерное оружие могло бы быть применено», — пояснил посол.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в Лондоне Келин опроверг предположения о неформальных переговорах между Москвой и Киевом о прекращении боевых действий.