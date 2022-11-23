Анкара, 23 ноября, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 6,0 были зарегистрированы в западной части Турции, сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Martin Luff Землетрясение

Землетрясение произошло в 04:08 по местному времени (совпадает с московским). Его эпицентр находился в 14 км к юго-востоку от города Дюздже, а очаг залегал на глубине 6 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября у побережья Мексики были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,0.