Вашингтон, 23 ноября, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Операции, связанные с поставками российской нефти в ряд стран Евросоюза, были разрешены минфином США и выведены из-под санкций. Об этом сказано в лицензии, распространённой 22 ноября американским минфином.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В документе уточняется, что разрешены все трансакции, запрещённые решением минфина США от 21 ноября 2022 года, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и страны Евросоюза, у которых нет выхода к морю.

Уточняется, что лицензия не даёт разрешения на операции, запрещённые антироссийскими санкциями, введёнными США ранее, включая операции с лицами, которые находятся под блокирующими рестрикциями США.

Также в минфине США заявили, что потолок цен на российскую нефть не будет применяться в случае её существенной переработки за пределами России.