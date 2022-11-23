Вашингтон, 23 ноября 2022, 02:53 — REGNUM Присутствие России в Северной Африке якобы усилилось и продолжает расти, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на пресс-конференции.
Других деталей по этому заявлению она не приняла. Сингх отметила, что США на постоянной основе следят за действиями российских сил в регионе.
Представитель Пентагона также отметила, что американские власти пока не готовы говорить об ответных шагах.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября заместитель главы МИД Михаил Богданов заявил, что Россия возобновит работу генерального консульства в городе Бенгази на востоке Ливии, а также назначит своего нового посла на ливийской территории.
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