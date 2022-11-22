Рим, 22 ноября, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Правительство Италии с 2023 года вдвое снизит скидку по уплате топливных акцизов, передают национальные СМИ 22 ноября.

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При этом предусмотрены отдельные субсидии для предприятий общественного транспорта: на смягчение эффекта от роста цен на бензин им выделят 200 млн евро в 2022 году, 150 млн в 2023 году и 100 млн в 2024 году.

Указанная мера (двукратное снижение величины акцизов на топливо) была введена в действие весной 2022 года (чтобы увести цену на литр бензина и дизеля ниже отметки в два евро за литр) и несколько раз продлевалась.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (превысившая, впервые за 40 лет, отметку в 10%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 90 млрд евро.