В Румынии воспитанники спортшкол будут получать по $31 в месяц
Президент Румынии назвал сумму благотворительных выплат для юных спортсменов
Бухарест, 22 ноября, 2022, 21:36 — ИА Регнум. В Румынии дети, зарегистрированные как воспитанники спортивных школ и секций, будут ежемесячно получать от государства ваучеры на сумму 150 леев ($31). Об этом 22 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.
По словам президента Румынии Клауса Йоханниса, целью акции является финансовая поддержка юных спортсменов. «Такие выплаты помогут стимулировать наше подрастающее поколение на пути к их новым достижениям», — заявил глава румынского государства.
При этом в администрации президента Румынии подчеркивают, что соответствующие ваучеры можно будет использовать только на румынской территории и только для приобретения инвентаря и пищевых добавок, а также на медицинское восстановление.
Сколько именно молодых румын станут соискателями выплат, не сообщается.