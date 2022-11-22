Доха, 22 ноября, 2022, 21:13 — ИА Регнум. 22 ноября в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб» национальная сборная Франции в матче первого тура групповой стадии чемпионата мира 2022 года сыграет со сборной Австралии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Стартовые составы команд:

Франция: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Дайо Упамекано, Люка Эрнандес, Ибраима Конате, Орельен Тчуамени, Антуан Гризманн, Адриен Рабьо, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Оливье Жиру.

Австралия: Мэтью Райан, Натаниэль Аткинсон, Ке Роулз, Азиз Бехич, Гарри Суттар, Аарон Муй, Райли Макгри, Джексон Ирвин, Мэтью Лекки, Митчелл Дюк, Крейг Гудвин.

В последний раз сборные Франции и Австралии играли между собой 16 июня 2018 года в матче первого тура групповой стадии ЧМ-2018. Тот матч завершился минимальной победой подопечных Дидье Дешама, а забитыми мячами отметились Антуан Гризманн, Миле Единак и Азиз Бехич (автогол).