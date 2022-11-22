Бухарест, 22 ноября, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Дискуссии между лидерами крупнейших коалиционных партий парламента Румынии относительно повышения с 1 января 2023 года размеров минимальной заработной платы в стране окончательно зашли в тупик. Об этом 22 ноября со ссылкой на собственные источники сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МРОТ

По предварительным данным, представители Национал-либеральной партии, Социал-демократической партии и Венгерского демократического союза Румынии не смогли прийти к единому мнению относительно механизмов соответствующего процесса.

Консультации о повышении базовой зарплаты до 3 тыс. леев ($620) в месяц провалились после того, как министерство труда и соцполитики сочло такую инициативу «несвоевременной».

Предполагается, что уже завтра, 23 ноября, эта тема будет обсуждена на заседании Трехсторонней группы, в которую входят представители работодателей, профсоюзов и правительства Румынии.