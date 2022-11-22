Бухарест, 22 ноября, 2022, 20:47 — ИА Регнум. В ближайшее время Румыния намерена выделить Европейскому космическому агентству (ESA) €10 млн на реализацию совместных проектов по освоению космоса. Об этом 22 ноября со ссылкой на заявление румынского министра исследований, инноваций и цифровизации Себастьяна Бурдужи сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Pixabay.com Флаг Румынии

По словам Бурдужи, на сегодняшний день официальный Бухарест полностью расплатился с долгами перед ESA и теперь «готов поделиться своими наработками с партнерами по Евросоюзу».

«Исследование космоса — это не только попытка его покорить, но и желание преодолеть самые сложные вызовы нашего времени в области энергетики, безопасности, мобильности и изменения климата, — резюмировал, в частности, министр. — Вместе с ESA Бухарест выведет отрасли румынской науки на новый космический уровень».

Бурдужа также подчеркнул, что в течение ближайших трех лет его страна вложит в программы Европейского космического агентства не менее €62,5 млн.