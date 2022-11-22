Санкт-Петербург, 22 ноября, 2022, 20:10 — ИА Регнум. 22 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» футбольный клуб «Зенит» в рамках товарищеской встречи сыграет с сербской командой «Црвена Звезда». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Логотип «Зенита»

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Иван, Арсен Адамов, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Нуралы Алип, Алексей Сутормин, Вендел, Александр Ерохин, Густаво Мантуан, Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра.

«Црвена Звезда»: Никола Васильевич, Радован Панков, Неманья, Милунович, Марко Гебелич, Ненад Крстичич, Александар Катай, Егор Пруцев, Срджан Мияйлович, Славолюб Срнич, Бен, Ибрахим Мустафа.

В последний раз «Зенит» и «Црвена Звезда» играли между собой 3 июля 2022 года в рамках товарищеского матча. Та игра завершилась минимальной победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:1, а забитыми мячами отметились Андрей Мостовой, Матео Кассьерра и Александар Катай.