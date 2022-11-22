Вашингтон, 22 ноября, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена выделит $550 миллионов на финансирование проектов местных общин по внедрению экологически чистой энергии, сообщает 22 ноября The Hill.

Michael Stokes Джо Байден

Средства будут выделены в рамках программы Energy Efficiency and Conservation Block (EECBG) и пойдут на поддержку усилий правительств штатов, местных и племенных органов власти по снижению выбросов ископаемого топлива.

При этом общая сумма, предоставленная в рамках недавнего двухпартийного закона об инфраструктуре, пойдет на помощь 250 миллионам американцев, а также поможет к 2050 году достигнуть нулевого уровня выбросов парниковых газов, заявило министерство энергетики.

Напомним, что ранее спецпредставитель США по вопросам климата Джон Керри объявил о создании плана по компенсации выбросов углекислого газа, призванного помочь развивающимся странам ускорить переход от ископаемого топлива.