Москва, , 19:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин 22 ноября провел телефонный разговор c главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в Кремле.

Ильхам Алиев Polish Senate

Обсуждались «вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября 2022 года договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении», а также предыдущих совместных заявлений лидеров трёх стран.

Путин и Алиев отметили важность продолжения работы в трёхстороннем формате по обеспечению безопасности на границе Армении и Азербайджана и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе, сказано в пресс-релизе.

Кроме того, президенты обсудили вопросы взаимодействия России и Азербайджана в энергетической сфере.