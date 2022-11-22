Законопроект о военных пенсиях контрактников и мобилизованных внесен в Госдуму

Москва, , 18:54 — REGNUM Законопроект о том, что военные пенсионеры, которые поступили на службу на более низкооплачиваемую должность, смогут сохранить предыдущий размер пенсии после увольнения со службы, внесли в Госдуму парламентарии во главе со спикером палаты парламента Вячеславом Володиным, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о денежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, лиц, проходящих службу в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия).

Для исчисления им пенсии учитываются оклад по воинской должности или должностной оклад, оклад по воинскому званию, или оклад по специальному званию (без учета повышения окладов за службу в отдаленных, высокогорных местностях и в других особых условиях) и ежемесячная надбавка или процентная надбавка за выслугу лет (стаж службы), включая выплаты в связи с индексацией денежного довольствия.

Но ситуация такова, что при поступлении на военную службу на должность с меньшим окладом, чем они занимали до поступления на военную службу, и последующем увольнении с военной службы пенсии будут учитываться в меньшем размере, чем ранее назначенная пенсия, приостановленная на время службы.

Такое положение дел авторам представляется несправедливым.

В этой связи предлагается прописать, что при возобновлении выплаты пенсии этим пенсионерам, поступившим на военную службу в период ведения Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории страны, для исчисления им пенсии учитываются оклады, соответствующие воинским должностям и воинским (специальным) званиям, применявшиеся для исчисления пенсии до приостановления ее выплаты.