Венеция, Италия, 22 ноября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В ряде регионов Италии метеорологи 22 ноября выпустили предупреждения для граждан о вероятности экстремальных погодных явлений (ливней и штормов), передают местные СМИ.

Венеция

На Сардинии и в регионе Абруццо объявлен «красный» режим опасности.

В Венеции и ряде других регионов готовятся к подъему уровня воды, в Альпах — к мощным снегопадам. Школьники в ряде приморских регионов получили 22 ноября выходной. Кроме того, в Риме закрыли для посещения сады, парки и кладбища.