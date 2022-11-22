Москва, 22 ноября, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Один боевик, расстрелявший российских военнопленных в ЛНР, ликвидирован, сообщает 22 ноября «Военное обозрение».

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Уточняется, что установлены личности всех, кто участвовал в расправе над российскими военными. Принимавший участие в расстреле безоружных боевик 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Роман Русник убит.

Кроме того, правосудие, как отмечается, распространится и на подельников Русника. В интернете уже растиражированы их фото и установочные данные.