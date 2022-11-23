Депутат в Молдавии обвинил РФ в «кибератаке» против политиков и журналистов

Молдавия, , 08:38 — REGNUM Депутат парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Раду Мариан обвинил спецслужбы России в причастности ко взлому профилей в соцсетях и мессенджерах, принадлежащих важным лицам страны. Это заявление он разместил 22 ноября в своём телеграм-канале.

Кибератака Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отреагировал на то, что профили ряда политиков были взломаны, после чего в сеть стали выкладывать якобы их переписку. Это коснулось главы минюста республики Сергея Литвиненко, министра внутренних дел АнныРевенко и других.

«У нас есть признаки того, что кибератака на нескольких лидеров ПДС, других политических лидеров, журналистов, местных выборных должностных лиц была организована группировкой воровства и войны с помощью ФСБ России», — написал Мариан.

По его мнению, компромат, выложенный в отрытый доступ, якобы был сфабрикован на основании реальной переписки и придуманных диалогов. Депутат уверен, что те, кто взломал профили его соратников, не смогли найти ничего важного.

Отметим, что каких либо доказательств Мариан не привел.

Стоит отметить, что министр экономики Молдавии Дмитрий Алайба на фоне скандалов с публикацией переписки политиков 21 ноября удалил у себя приложение «Телеграм». 22 ноября была опубликована якобы его переписка, где много нецензурных слов в адрес некоторых представителей руководства страны. Алайба отказался это комментировать.