Рим, 22 ноября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Правительство Италии выделяет 500 млн евро на снижение цен на молоко и хлеб для нуждающихся, сообщила 22 ноября премьер-министр страны Джорджа Мелони.

Хлеб с молоком

Указанные товары по специальным ценам будут распространяться через муниципалитеты. Мелони призвала частных дистрибьюторов присоединиться к этой программе.

Правительство рассматривало возможность обнуления НДС на указанные продукты, но пришло к мнению, что лучше помогать малоимущим «точечно», добавила премьер-министр.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (превысившая, впервые за 40 лет, отметку в 10%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 90 млрд евро.