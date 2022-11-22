Бухарест, 22 ноября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Представители коалиции парламента Румынии приняли постановление об увеличении государственных пособий на детей в стране с 1 января будущего года. Об этом 22 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно официальной информации, соответствующие выплаты повысятся на 5,1%, что эквивалентно 12 леям ($2,49) для детей в возрасте от 2-х до 18-ти лет и 30 леев ($6,23) для детей младше 2-х лет.

Таким образом, общая ежемесячная сумма выплат составит соответственно 600 леев ($124,6) и 243 лея ($47,4).

Как заявил лидер социал-демократов Румынии, входящих в коалицию, Марчел Чолаку, в дальнейшем объемы выделения пособий будут варьироваться в зависимости от уровня инфляции.