Главный секретарь МВД Болгарии объявил об уходе с занимаемой должности

София, , 16:09 — REGNUM Главный секретарь (ГС) министерства внутренних дел Болгарии Петар Тодоров официально объявил об уходе с занимаемой должности. Об этом 22 ноября сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Тодорова, причиной его отставки стали «усугубившийся кризис и отсутствие дисциплины в структуре».

Как утверждают независимые аналитики, увольнение главного секретаря последовало после сегодняшнего происшествия на окраине Софии, когда автобус с нелегальными мигрантами протаранил полицейский автомобиль, в результате чего трое правоохранителей получили ранения различной степени тяжести.

«На своем посту я делал все, что было в моих силах, — резюмировал, в частности, Тодоров. — К сожалению, этого оказалось недостаточно».

Напомним, ГС МВД Болгарии является руководителем оперативных органов министерства. Он отвечает за антитеррористические операции и специальные полицейские рейды по всей территории страны.