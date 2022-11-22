В Грузии планируют построит новую военную базу для Сил специальных операций

Тбилиси, , 16:02 — REGNUM В Грузии запланировано строительство новой военной базы для Сил специальных операций возле села Мурохвани (Кахетия). Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба минобороны республики.

Грузинские солдаты Mod.gov.ge

«Первый этап строительства: здание штаба, казармы, столовая, лазарет, плац, автопарк и здания различного назначения. Второй этап предполагает строительство учебно-воспитательных, спортивных и рекреационных пространств, а также благоустройство», — говорится в сообщении.

Сообщается, что всего планируется построить 24 новых здания и реконструировать три старых. Проект рассчитан на два года.

Стоит отметить, что Мурохвани находится примерно в 30 км от Тбилиси. Там уже базируется бронетанковый батальон.