Москва, 22 ноября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Надо понимать, что разрешение Банка России вывозить за рубеж свыше $10 тысяч касается очень малой доли наличной валюты, обращающейся в стране, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «ИВА Партнерс» Виктор Шахурин.

Доллар — евро

«А именно тех купюр, которые должны быть изъяты из обращения или объявлены к ликвидации. Это чисто технический вопрос, касается он в основном ветхих купюр, которые уже невозможно использовать никак, кроме как сдав в банки стран эмитентов.

Также постановление учитывает ситуации, когда в какой-то стране происходит денежная реформа с заменой купюр одного образца на другие.

В таком случае уполномоченные российские банки по согласованию с ЦБ смогут вывезти купюры из России и обменять их в странах-эмитентах на новые. При этом по условиям постановления, банк после этого обязан ввезти в Россию такую же сумму в валюте.

Но надо учитывать, что применительно к долларам и евро обратный ввоз в наличном виде будет невозможен — это на текущий момент прямо запрещено США и ЕС», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России разрешил уполномоченным банкам и ВЭБ. РФ вывозить за рубеж валюту размере более $10 тысяч или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

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