Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» открывает полёты из международного аэропорта Санкт-Петербурга «Пулково» в турецкие Стамбул и Анталью с середины декабря 2022 года, сообщили 22 ноября в пресс-службе компания.

Аэрофлот Иван Шилов © ИА REGNUM

Прямые рейсы в курортные города Турции на самолетах Boeing 737-800 будут запущены в Стамбул — 16 декабря, а в Анталью — на следующий день.

«Благодаря новым пунктам полётов в зимнем расписании «Аэрофлота» у жителей Северной столицы появится возможность комфортно путешествовать в Турцию без пересадки в Москве», — отметили в авиакомпании.

Так, самолеты будут вылетать из Петербурга в Стамбул в 09:20 мск, а возвращаться из крупнейшего города Турции на берегах пролива Босфор в 16:25 по местному времени (TRT) по средам, понедельникам и воскресеньям. Во вторник рейсы будут выполняться в 00:30 мск и в 07:30 (TRT). По понедельникам, четвергам и субботам рейсы будут выполняться — в Анталию в 09:20 мск, а обратно в Северную столицу в 16:25 (TRT).

Читайте ранее в этом сюжете: Пассажиропоток «Пулково» за десять месяцев составил 15,5 млн пассажиров