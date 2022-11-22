Белгород, 22 ноября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Супружеская пара погибла 22 ноября при подрыве автомобиля в Белгородской области, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Александр Погожев ИА REGNUM Осколок снаряда

Автомобиль пенсионеров наехал на боеприпас неустановленного образца в селе Староселье Краснояружского района. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе, почему люди оказались в населённом пункте, где с 27 октября введён режим ЧС.

«Ещё раз обращаюсь к мирным жителям, особенно тех населённых пунктов, где введён режим ЧС: без согласования с главами территорий в данные населённые пункты приезжать нельзя! Для вашей же безопасности! Пожалуйста, берегите себя и своих близких», — обратился к жителям глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС объявлен в пяти муниципальных образованиях Белгородской области, ограничение действует для 15 населённых пунктов.