Премьер-министр Великобритании соболезнует жителям Индонезии из-за землетрясения

Джакарта, , 15:30 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признался, что был шокирован «смертоносным» землетрясением в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Риши Сунак Иван Шилов. © ИА REGNUM

«Только на прошлой неделе я на себе ощутил теплоту, великодушие и доброту индонезийцев. Наши молитвы c вами», — написал Риши Сунак в социальной сети Twitter.

«Великобритания поддерживает вас [президент Индонезии] Джоко Видодо и весь народ Индонезии в это трудное время», — добавил Риши Сунак.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования президенту Индонезия Джоко Видодо в связи жертвами из-за землетрясения в провинции Западная Ява.

Читайте также: Путин выразил соболезнования президенту Индонезия в связи с землетрясением

Читайте развитие сюжета: Наследный принц Саудовской Аравии соболезнует Индонезии из-за землетрясения