Москва, 22 ноября 2022, 15:26 — REGNUM Объём контракта Катара и Кита по поставкам сжиженного газа (СПГ) составляет 4 млн тонн в год, что составляет лишь около 1% от мировых мощностей по производству СПГ и около 5% от ежегодного объёма производства Катара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Танкер со сжиженным природным газом
Танкер со сжиженным природным газом
Nakilat

«Контракт такого размера, конечно, не способен как-то изменить ситуацию на мировом рынке газа, особенно учитывая тот факт, что о планах Катара увеличить производство СПГ до 126 млн т в год к 2027 году известно уже давно.

Для китайского рынка объём в 4 млн тонн также является относительно небольшим. То есть данный контракт никак не меняет планы России по росту поставок газа в Китай», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, энергетическая компания Qatar Energy (Катар) заключила контракт с компанией Sinopec (Китай) о долгосрочных поставках газа.

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