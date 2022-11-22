Лондон, 22 ноября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Странам Евросоюза всё труднее оказывать киевскому режиму помощь для обеспечения необходимым оборудованием энергосистемы. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного дипломата одного из государств Европы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Источник рассказал, что его страна находится в постоянном контакте с Еврокомиссией и с другими государствами-членами ЕС, чтобы оказывать Киеву максимальную поддержку.

«Но с каждой неделей становится все труднее найти необходимое оборудование, учитывая развитие ситуации», — сказал он.

В публикации говорится, что пока Евросоюз справляется с запросами Киева о поставках энергооборудования, однако делать это всё труднее.

Как сообщало ИА REGNUM, киевский режим получит от властей Японии экстренную помощь в виде генераторов и солнечных батарей.