Бишкек, , 15:16 — REGNUM С начала года Киргизия успела набрать кредиты на $583 млн (35,4 млрд рублей). Об этом заявил министр финансов Алмаз Бакетаев на заседании профильного парламентского комитета сегодня, 22 ноября.

Долги 401K 2012

По его словам, несмотря на то, что государственный внешний долг республики ранее вырос почти до $5,2 млрд (315,8 млрд рублей), государство способно самостоятельно за счёт имеющихся денег погасить его.

«Не нужно бояться этих долгов, поскольку они будут потрачены на развитие экономики. Если есть реальные проекты с мультиэффектом, то кредиты обязательно нужно брать», — утверждает высокопоставленный чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что за десять месяцев 2022 года бюджет Киргизии потратил более 19,5 млрд сомов (14 млрд рублей) на обслуживание государственного внешнего долга.

Пик выплат по внешнедолговым обязательствам республики придется на 2023 год. При этом половину из средств Киргизия должна будет направить на обслуживание долга перед Экспортно-импортным банком Китая.

Отметим, ранее премьер-министр Акылбек Жапаров сообщил о том, что если республика не сможет вовремя делать выплаты по долгу перед «Эксимбанком», то Китай заберёт себе ряд стратегических объектов Киргизии.