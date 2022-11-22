Москва, 22 ноября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Объём перевозок по Северному морскому пути должен вырасти в ближайшие годы до 200 млн тонн. Об этом заявил 22 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии спуска на воду ледокола «Якутия».

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По словам главы государства, ритмичное финансирование и развитие компетенций в сфере специального судостроения позволяют России наращивать лидерство на важнейшем транспортном маршруте.

«Сейчас только было сказано, что в ближайшем будущем объем перевозок там должен составить, наверняка так оно и будет с учётом объёма и роста мировой торговли, до 200 миллионов тонн. Это огромный оборот», — отметил Путин.

Президент добавил, что развитие компетенций позволяют России загрузить действующие судостроительные должности и создать новые. В качестве примера он назвал новую крупную верфь «Звезда».

Напомним, что по итогам 2021 года объём перевозок по Северному морскому пути превысил 33,5 миллиона тонн.