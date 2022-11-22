Москва, 22 ноября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) и о величине прожиточного минимума в 2023 году, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Госдума

С 1 января 2023 года предлагается установить МРОТ в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к 2022 году.

Проектируемая величина МРОТ составляет 45,9% величины медианной заработной платы за 2021 год (35 370 рублей, рассчитана Росстатом на 2021 год).

Ранее в Госдуме звучали предложения о существенном повышении величины МРОТ до 20 тыс. рублей.

Отметим, что МРОТ устанавливается до 1 июля текущего года правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и исчисляется исходя из величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год.

Напомним, что в проекте федерального бюджета на 2023−2025 годы на 2023 год прожиточный минимум на душу населения в целом по Российской Федерации устанавливается в размере 14 375 рублей, трудоспособное население — 15 669 рублей, пенсионеры — 12 363 рубля, дети — 13 944 рубля.