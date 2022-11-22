Внедорожник врезался в витрину магазина в Массачусетсе, в результате чего погиб человек

Вашингтон, , 14:45 — REGNUM В городе Хингем в американском штате Массачусетс внедорожник врезался в витрину магазина Apple Store, в результате чего один человек погиб и еще шестеро были ранены. Об этом 22 ноября сообщает телекомпания NBC со ссылкой на прокурора округа Плимут Тимоти Круза.

ДТП Pravovoyicentr.ru

Как указал прокурор округа Плимут, автомашина врезалась в витрину магазина и проехала внутрь помещения, прижав ряд его покупателей и сотрудников к стене.

Также отмечается, что один человек скончался на месте, а остальные пострадавшие доставлены в медучреждения, при этом состояние некоторых из них врачи оценивают, как критическое.

Кроме того, добавляется, что водитель автомобиля был задержан, сотрудники полиции ведут уголовное расследование этого трагического инцидента,

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 14 человек обратились за медицинской помощью после ДТП на трассе в Самарской области.