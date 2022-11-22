Япония передала Армении почти машины скорой помощи и реанимобили

Ереван, , 14:47 — REGNUM Япония безвозмездно передала Армении 39 машин скорой помощи нового поколения, в том числе четыре реанимобиля. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба армянского правительства.

Машина скорой помощи Arvell Dorsey Jr

«Машины скорой помощи были переданы в дар нашей стране в рамках грантового соглашения «Экономическое и социальное развитие», подписанного между правительствами Республики Армения и Японии 30 июня 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на церемонии передачи автомобилей в Ереване присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава минздрава республики Анаит Аванесян и другие официальные лица. Стоимость помощи оценивается в размере $3,5 млн.

Напомним, в сентябре в Ереване прошла встреча министром иностранных дел Армении и Японии Арарата Мирзояна и Ёсимаса Хаяси. На встрече в том числе обсуждался потенциал экономического сотрудничества между странами.