Россия может провести две новые железнодорожные линии в Китай
Минтранс изучает возможность проведения новых железнодорожных линий в Китай
Москва,
22 ноября 2022, 14:41 — REGNUM Россия обсуждает вопрос проведения двух новых железнодорожных линий на территорию Китая. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на заседании международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам заявил замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов.
Железнодорожный путь
Иван Шилов © ИА REGNUM
«В настоящее время прорабатываем вопрос создания еще двух новых железнодорожных линий с погранпереходами российско-китайских участков Джалинда — Мохэ в Амурской области и Приаргунский — Хайлар в Забайкальском крае», — сказал Иванов.
По его словам, многое зависит от отмены ковидных ограничений, которые существуют в Китае.
Иванов также упомянул о мероприятиях по строительству и реконструкции 10 приоритетных пунктов пропуска в направлении КНР.
История вопроса
Хотя Россия и Китай до сих пор не имеют соглашения о стратегическом партнёрстве, их сотрудничество во всех областях, от военной до культурной, испытало в последние годы резкий подъём. В 2018 году товарооборот между двумя странами достиг рекордного объёма – 107 млрд долларов.
В то же время, у ряда экспертов вызывает опасение возможный захват Китаем российских природных ресурсов: скупка лесов из Сибири, Урала и Дальнего Востока; застройка и загрязнение озера Байкал. Хотя на государственном уровне китайцы поддерживают с Россией хорошие отношения, их коммерческие банки по факту поддерживают антироссийские санкции.
Однако в целом правительства обеих стран пока что нацелены на ускоренное сближение.