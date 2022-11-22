Минтранс изучает возможность проведения новых железнодорожных линий в Китай

Москва, , 14:41 — REGNUM Россия обсуждает вопрос проведения двух новых железнодорожных линий на территорию Китая. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на заседании международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам заявил замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов.

Железнодорожный путь Иван Шилов © ИА REGNUM

«В настоящее время прорабатываем вопрос создания еще двух новых железнодорожных линий с погранпереходами российско-китайских участков Джалинда — Мохэ в Амурской области и Приаргунский — Хайлар в Забайкальском крае», — сказал Иванов.

По его словам, многое зависит от отмены ковидных ограничений, которые существуют в Китае.

Иванов также упомянул о мероприятиях по строительству и реконструкции 10 приоритетных пунктов пропуска в направлении КНР.