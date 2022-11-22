Глава Минфина Силуанов пообещал корректировку федерального бюджета на 2023–2025 годы

Москва, , 14:37 — REGNUM Проект федерального бюджета РФ на 2023–2025 года сложный, но благодаря диалогу с депутатами Госдумы была принята его концепция и уточнены приоритеты, на которые выделяются государственные ресурсы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании Госдумы.

Антон Силуанов Kremlin.ru

«2023 год, год, уверен, когда мы будем часто встречаться. Мы будем наверняка корректировать бюджет. Ситуация будет требовать дополнительного нашего внимания. Мы будем приходить в парламент, мы будем обсуждать с парламентом необходимые изменения в основном финансовом плане и уверен, что это будет происходить также конструктивно, как и происходило при рассмотрении бюджета и в первом, и во втором чтении», — сказал министр.

Третье чтение проекта главного финансового документа страны намечено в Госдуме на 24 ноября.

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