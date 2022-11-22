Кишинёв, 22 ноября 2022, 14:09 — REGNUM Сообщение о том, что Газпром в декабре будет поставлять на 56,5% природного газа меньше, чем предусмотрено контрактом, не означает, что объёмы поставок снизятся. Об этом 22 ноября сообщил новостному порталу Deschide глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

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Gazprom.ru

«Речь не идёт о снижении объёмов по сравнению с ноябрём. Речь идёт о сокращении контракта. Те же объёмы, которые мы получили в ноябре, мы получим и в декабре», — сказал Чебан.

Он сообщил, что в сутки из России в декабре будут поставлять по 5,7 млн кубометров газа, как и в ноябре. Размер дефицита голубого топлива вырастет с 40% до 56,5% в связи с ростом потребностей в более холодном месяце.

Напомним, Газпром с октября стал сокращать поставки газа в Молдавию и Приднестровье. Это было вызвано сокращением объёмов транзита по территории б. УССР по решению Киева. В обеих республиках это привело к дефициту топлива. Молдавия при этом самовольно изменила пропорции перераспределения газа в свою пользу.

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